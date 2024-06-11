Зеленский встретился со Штайнмайером: о чем говорили (фото)

Они, в частности обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и ее текущие потребности.

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Зеленского, во время встречи в Германии они обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, а также текущие потребности на фоне российских атак на украинскую энергетику и активных боевых действий вдоль фронта.

"Пообщались относительно ожиданий Украины от результатов инаугурационного Саммита мира. Рассмотрели также партнерство между украинскими и немецкими городами и общинами", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Зеленский поблагодарил Германию за принятие и организацию нынешней Международной конференции по вопросам восстановления Украины.

В то же время на сайте президента Украины отмечается, что во время встречи Зеленский отдельно отметил, что Германия предоставила временную защиту более миллиону украинцев - наибольшему количеству среди европейских государств.

"Высоко ценим общеевропейское лидерство Германии и всю предоставленную Украине помощь. По итогам международной Конференции по вопросам восстановления Украины рассчитываем на конкретные договоренности и результаты для развития экономики, притока иностранных инвестиций и ликвидации последствий масштабных разрушений, вызванных российской агрессией", - отметил Зеленский.

Среди прочего, он отметил участие Германии в Международной коалиции за возвращение украинских детей, незаконно депортированных Россией.

Во время встречи стороны также обсудили партнерство между украинскими и немецкими городами и общинами. Отмечается, что президенты взяли его под совместный патронат в октябре 2022 года. Тогда же Штайнмайер уделил особое внимание восстановлению Черниговской области.

Визит Зеленского в Германию

В ночь на 11 июня Зеленский прибыл в Германию. Среди запланированных мероприятий - участие в Конференции по восстановлению Украины, переговоры с канцлером Олафом Шольцом, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Бербель Бас. Кроме того, запланирован визит на военную базу, где проходят учения украинские военные.

Зеленский отметил, что в условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут основным приоритетом.

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