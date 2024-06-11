Он должен встретиться с канцлером Олафом Шольцом.

В ночь на вторник, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию.

В микроблоге X он сообщил, что примет участие в Конференции по восстановлению Украины, а также проведет переговоры с Федеральным канцлером Олафом Шольцом, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Бербель Бас. Кроме того, запланирован визит на военную базу, где проходят учения украинские военные.

"URC2024 объединит правительства, десять из которых - на уровне премьер-министров, компании и организации для помощи Украине. В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут нашим основным приоритетом. С Олафом Шольцом будем говорить о дальнейшей оборонной поддержке, развитии украинской системы ПВО, совместном производстве вооружений. Скоординируем позиции накануне Саммита мира, саммита Европейского совета и саммита НАТО", - написал президент.

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