Глава Украинского государства отметил, что в Украине легитимность президента признает украинский народ, выбирает народ, а в России - Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского диктатора Владимира Путина о якобы "нелегитимности" главы Украинского государства, отметив, что в Украине президента выбирает народ, а в России народ - это декорация.

Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Легитимность президента Зеленского признает исключительно народ Украины. Выбирает - народ Украины. И я очень благодарю за поддержку. Народ у нас свободный, свободный. Мы за это, если честно, и воюем. Я ему спасибо за эту поддержку", - подчеркнул Зеленский. Видео дня

"Легитимность "товарища" Путина признает исключительно "товарищ Путин". И выбирает Путина - Путин. Российский народ - это декорация, а актер у них один", - продолжил украинский президент.

Заявления о нелегитимности Зеленского

В прошлом месяце правители РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили, что не признают легитимность Зеленского.

Так, на пресс-конференции в Минске Путин в очередной раз сказал, что Москва готова к переговорам, но только на основании договоренностей, которые были достигнуты в Беларуси и Турции. "А с кем вести переговоры? Это, конечно, вопрос... Мы понимаем, что легитимность действующего президента закончилась", - заявил он.

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