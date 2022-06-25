Украина стала членом на вступление в Евросоюз безусловно, отметила вице-премьер-министр.

О вероятном отзыве у Украины статуса кандидата на членство в Евросоюзе речь не идет.

Об этом в эфире информационного марафона заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Решение Евросовета, которое было принято 23 июня, отличается от той рекомендации, которую предоставила Еврокомиссия. Потому что статус кандидата мы получили безусловно... Что касается семи условий, то решение предусматривает, что Еврокомиссия в конце года сделает оценку выполнения этих условий, и от этого будут определяться дальнейшие этапы, связанные с членством", - отметила она.

Стефанишина уточнила, что эти семь условий не привязаны к решению о статусе кандидата.

На вопрос, идет ли речь о возможности отзыва статуса кандидата при условии невыполнения определенных условий, вице-премьер ответила следующее: "Нет. Украина получила статус кандидата и точка".

Она добавила, что выполнение этих семи условий позволит начать переговоры о вступлении в ЕС.

По словам Стефанишиной, все эти условия имеют очень важный политический характер, поэтому трудно определиться, какое из них выполнить сложнее всего.

"Позитив в том, что мы уже по каждому из этих направлений что-то сделали. И буквально в ближайшие три дня президент одобрит дорожную карту реализации каждого из семи пунктов", - подчеркнула она.

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что это должно быть сделано с пониманием, что Украина должна воплотить ряд важных реформ. В частности, ЕК определила семь условий, которые должна выполнить Украина.

23 июня Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

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