Он поблагодарил президента Евросовета Шарлю Мишелю, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляєн и лидерам государств Евросоюза за поддержку.

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение лидеров Европейского союза предоставить Украине статус кандидата.

Об этом глава украинского государства написал в Twitter.

"Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС", - отметил глава государства.

Он поблагодарил президента Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляєн и лидерам государств Евросоюза за поддержку.

"Будущее Украины – в ЕС", - подчеркнул Зеленский.

Также президент записал короткое видеообращение к украинцам.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский поставил подпись заявкой на членство Украины в ЕС. Статус кандидатов на вступление в объединение государств также захотели получить Молдова и Грузия.

17 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК рекомендовала Евросовету предоставить украинскому государству статус кандидата в Евросоюз.

23 июня Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС.

23 июня в Брюсселе приняли историческое решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе. До этого дня украинцы шли 18 лет.

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