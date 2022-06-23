Президент Владимир Зеленский приветствовал решение лидеров Европейского союза предоставить Украине статус кандидата.
Об этом глава украинского государства написал в Twitter.
"Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС", - отметил глава государства.
Он поблагодарил президента Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляєн и лидерам государств Евросоюза за поддержку.
"Будущее Украины – в ЕС", - подчеркнул Зеленский.
Также президент записал короткое видеообращение к украинцам.
Как ранее сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский поставил подпись заявкой на членство Украины в ЕС. Статус кандидатов на вступление в объединение государств также захотели получить Молдова и Грузия.
17 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК рекомендовала Евросовету предоставить украинскому государству статус кандидата в Евросоюз.
23 июня Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС.
23 июня в Брюсселе приняли историческое решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе. До этого дня украинцы шли 18 лет.