Никакие даты для приобретения Украиной членства в НАТО не устанавливаются, надо и в дальнейшем выполнять условия и формировать консенсус среди стран-членов Альянса.

Украине надо подготовиться к такому уровню, чтобы стать членом Организации Североатлантического договора (НАТО) быстро. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе после встречи министров обороны стран-членов Альянса.

В частности, у него спросили, что надо сделать, чтобы Украина получила приглашение вступить в НАТО ввиду того, что посол США при НАТО не ожидает этого на саммите Альянса в Вашингтоне.

"Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса пояснил, что это стало возможным благодаря принятию важных решений на саммите НАТО в Вильнюсе в июле прошлого года.

"Тогда мы решили превратить процесс приобретения членства для Украины из двухэтапного в одноэтапный процесс путем устранения требования о Плане действий по членству", - сказал Столтенберг и добавил, что это упростило и ускорило процесс для Украины.

При этом, по его словам, создание совета Украина-НАТО призвано углубить и укрепить политическое сотрудничество в контексте приближения Украины к обретению членства. Также была согласована всесторонняя программа с целью приведения Вооруженных сил Украины к полной взаимосовместимости с армиями стран Альянса на основе стандартов, доктрин и процедур.

"Цель состоит в том, чтобы приблизить Украину к членству так близко, чтобы мы могли одобрить решение, и они могли стать членом очень быстро таким образом, как мы это видели в случае с Финляндией и Швецией, когда они подали заявку в мае, и в июле того же года эти две страны были приглашены стать членами", - подчеркнул Столтенберг.

Также он сказал, что сегодняшнее решение о создании совместного центра Украина-НАТО по анализу, подготовке и обучению является еще одним инструментом по приближению Украины к такому уровню, когда она сможет быстро стать членом Альянса.

"Приглашение будет сделано тогда, когда согласятся все члены и будут выполнены все условия. Мы теперь приближаемся все ближе к этому пункту", - сказал Столтенберг.

Вступление Украины в НАТО-последние новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал создание центра Украина-НАТО. По его словам, заведение по анализу, подготовке и обучению будет работать в городе Быдгощ (Польша).

В январе американские аналитики Института изучения войны отмечали, что украинская армия быстрыми темпами переходит на стандарты НАТО.

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