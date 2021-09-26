На сегодняшних выборах в Бундестаг в Германии Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), который представляет Армин Лашет, и Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем получают примерно одинаковую поддержку избирателей.
Об этом свидетельствуют результаты экзитполов, передает Deutsche Welle.
По данным опросов избирателей, обе партии набирают по 25 процентов голосов. На третьем месте - партия "Союз - 90 / Зеленые", набравшая 15 процентов голосов.
Предварительно, правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" и Свободная демократическая партия (СвДП) набрали по 11 процентов голосов. По данным экзитполов социологической службы Infratest dimap, в парламент также проходит Левая партия, за которую проголосовали 5 процентов избирателей.
Читайте такжеБез Меркель: в Германии проходят выборы нового состава Бундестага (фоторепортаж)
Выборы в Бундестаг: что известно
Выборы в немецкий парламент проходят по смешанной системе. За места в Бундестаге соревнуются 47 партий.
Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель после 16 лет во главе правительства решила не выдвигать свою кандидатуру на этих выборах.
По прогнозам, количество депутатов в следующем парламенте снова вырастет. В нынешнем составе Бундестага - 709 депутатов, что является рекордным количеством. Определенное законом минимальное количество мандатов - 598.
Избирательные участки во время голосования на выборах в Бундестаг работали 26 сентября с 8:00 утра. В общем около 60,4 миллиона граждан Германии имели право проголосовать на этих выборах, из них примерно 2,8 миллиона - впервые.