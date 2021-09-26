Согласно одному из опросов, лидеры социал-демократов и ХДС/ХСС получают по 25% голосов.

На сегодняшних выборах в Бундестаг в Германии Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), который представляет Армин Лашет, и Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем получают примерно одинаковую поддержку избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты экзитполов, передает Deutsche Welle.

По данным опросов избирателей, обе партии набирают по 25 процентов голосов. На третьем месте - партия "Союз - 90 / Зеленые", набравшая 15 процентов голосов.

Предварительно, правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" и Свободная демократическая партия (СвДП) набрали по 11 процентов голосов. По данным экзитполов социологической службы Infratest dimap, в парламент также проходит Левая партия, за которую проголосовали 5 процентов избирателей.

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Выборы в Бундестаг: что известно

Выборы в немецкий парламент проходят по смешанной системе. За места в Бундестаге соревнуются 47 партий.

Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель после 16 лет во главе правительства решила не выдвигать свою кандидатуру на этих выборах.

По прогнозам, количество депутатов в следующем парламенте снова вырастет. В нынешнем составе Бундестага - 709 депутатов, что является рекордным количеством. Определенное законом минимальное количество мандатов - 598.

Избирательные участки во время голосования на выборах в Бундестаг работали 26 сентября с 8:00 утра. В общем около 60,4 миллиона граждан Германии имели право проголосовать на этих выборах, из них примерно 2,8 миллиона - впервые.

Автор: Тамара Отовская