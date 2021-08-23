Кроме того, в Кремле заявили, что расходятся во мнениях с Меркель в вопросе участия России в войне на востоке Украины.

В Кремле утверждают, что пока что по существу нечем наполнить очередную встречу глав "нормандского формата".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в понедельник, 23 августа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается саммита "нормандской четверки". Все хотят его провести так, чтобы это стало весомым шагом на пути "внутриукраинского" регулирования. Но для того, чтобы проводить саммит, нужно какое-то субстантивное наполнение этого саммита. Оно по-прежнему отсутствует", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, при каких условиях возможно участие России в саммите "нормандского формата", который ранее был предложен канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По словам пресс-секретаря российского президента, "в настоящий момент единственное, о чем можно говорить - это констатировать отсутствие продвижения, а по некоторым параметрам и деградацию ситуации".

Читайте такжеУ Путина отреагировали на саммит "Крымской платформы"Кроме того, в Кремле заявили, что "расходятся во мнениях" с канцлером в вопросе участия России в войне на востоке Украины.

"Здесь мы расходимся во мнениях (с Меркель – УНИАН). Более того, это не просто мнение, здесь, наверное, уместно напомнить о краеугольном камне всего процесса урегулирования кризиса в Украине - Минских договоренностях. В Минских договоренностях о России вообще не упоминается. И там, собственно, из них вытекают стороны конфликта", - заявил Песков.

"Россия не имеет к сторонам конфликта никакого отношения. Не стоит быть просто голословным, нужно всегда делать отсылку к Минским договоренностям. Там четко определено, кто является сторонами конфликта. В этом мы не согласны", - сказал также Песков, отвечая на вопрос УНИАН, как в Кремле прокомментировали бы заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что Россия является участницей конфликта на Донбассе.

Визит Меркель в Россию и Украину

20 августа Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетила с официальным визитом Москву, где встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ряд вопросов. На повестке дня были темы Украины и Афганистана.

22 августа Меркель прибыла в Украину. На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве она, в частности, сообщила, что хочет провести встречу лидеров "нормандского формата", однако есть "нерешенные проблемы".

Автор: Тарас Цымбалюк