Нардепы могут собраться на следующей неделе на заседание Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский должен во вторник созвать закрытое заседание Верховной Рады.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил экс-спикер ВР Дмитрий Разумков.

"Я хотел бы обратиться к президенту и пригласить его в парламент во вторник, чтобы он пришел и на закрытом заседании Верховной Рады Украины донес информацию, что происходит в стране", - сказал Разумков.

В свою очередь нардеп Петр Порошенко считает, что Рада должна собраться на внеочередное заседание в понедельник.

"Соберите в понедельник внеочередное заседание Верховной Рады, принимать решения по кардинальным изменениям в бюджет. Выделите средства для накопления стратегических резервов: бронежилеты, топливо, продукты" , - сказал он.

Порошенко добавил, что Рада должна увеличить зарплату военным и полиции.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2021 года агентство Bloomberg опубликовало статью, где речь шла о рисках полномасштабного нападения России на Украину. Отмечалось, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины", предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.

Читайте такжеЗеленский возмутился санкционной политикой мира против РФ: ждать вторжения не надоПосле заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали вывести войска с Украины, в частности, из Крыма.

Страны-члены НАТО подтвердили политику "открытых дверей" по принятию новых членов и заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах альянса.