Зеленский заявил, что на посту президента показал себя сильным человеком и крепким орешком.

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что можно найти компромисс с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, но не будет забывать о Крыме и не будет предавать Украину.

Об этом глава государства сказал в интервью The Washington Post.

В частности, у Зеленского спросили, верит ли он, что Путин считает, что будет укреплено его наследие путем захвата всей Украины или больших частей ее территории ввиду того, что в этом году будет 100-летие со дня основания Советского Союза.

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"Путин немолод, и я считаю, что он должен думать, что оставит после себя. Если он захватит территорию Украины, это будет временная победа одного государства над другим. У меня есть много русских друзей и знакомых, которые сочувствуют из-за того, что произошло. Наши территории вернутся к нам. В 2014 году мы были друзьями. Теперь мы находимся в состоянии войны друг с другом. Я думаю, что Путин имеет большой шанс согласиться на мирное урегулирование, сесть за стол и найти компромисс", - подчеркнул Зеленский.

Также его попросили прокомментировать утверждение, что многие россияне считают Украину частью России.

"Я понимаю, почему они говорят о Крыме. Они хотят от нас и мира забыть о Крыме. Они его оккупировали и воспитали сепаратистов на Донбассе. Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Но никто не собирается забывать о Крыме", - подчеркнул Зеленский.

При этом, у президента спросили, считает ли он, что Путин попытается установить в Украине правительство, которое будет более дружественным к нему.

"Создать правительство, которое бы полностью контролировалось Россией, будет невозможно. Даже если они это сделают, это будет самое короткое по сроку существования правительство, поскольку люди просто не согласятся с этим. Возможно, Путин думает, что большинство украинцев поддерживают его и его политику. Я думаю, что это самая большая ошибка так думать. Угроза вторгнуться в Украину поможет Путину дома. Но на самом деле само вторжение - нет", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что хотел бы иметь разговор с Россией, чтобы говорить о текущей войне, но быстро урегулировать эту ситуацию. "Однако, я не готов предать мою страну. Я понимаю это, как они думают, что я оказался сильным человеком - крепким орешком, орешком, который сложно разломать", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь администрации президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Реджеп Таип Эрдоган пригласил в Анкару президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского для обсуждения и разрешения разногласий. Он сказал, что по данному поводу президент Эрдоган провел переговоры с лидерами обеих стран.

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