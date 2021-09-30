Разумков отметил, что подписные листы по его отставке народные избранники смогут получить уже сегодня.

Дмитрий Разумков заявил, что не собирается уходить из политики в случае отставки с поста председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после заседания Конгресса местных и региональных властей, отвечая на вопрос о возвращении в состав фракции "Слуга народа" после вероятной отставки с должности председателя ВР.

"Давайте посмотрим, как фракция проголосует. Потому что позиция Давида Георгиевича (председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии – УНИАН), а позиция фракции... – это другое. А дальше будем об этом говорить", – заявил он.

Председатель ВР также отметил, что не обижается ни на Арахамию, ни на членов фракции.

"Я же говорил, что из политики не уйду. Я свою позицию не меняю...", – подчеркнул он.

Разумков также добавил, что есть много людей, которые являются его единомышленниками, и с которыми ему будет комфортно двигаться, чтобы реализовать все обещания.

Спикер уточнил, что пока не вел переговоры относительно своей дальнейшей политической карьеры с экс-премьером Владимиром Гройсманом или мэром столицы Виталием Кличко.

Читайте такжеОтставка Разумкова: председатель Рады готов встретиться и пообщаться со всеми фракциямиОтносительно премьерских амбиций Разумков ответил так: "Почему-то мне кажется, что фракция меня не выдвинет на премьер-министра. Потому что они бы тогда не предлагали меня отозвать (с должности председателя ВР – УНИАН)".

Разумков на брифинге после заседания Конгресса местных и региональных властей говорил, что подписные листы относительно его отставки нардепы смогут получить уже в четверг, 29 сентября.

"Насколько мне известно, они уже изготовлены. Коллеги смогут их сегодня получить", – отметил председатель парламента.

Разумков также подчеркнул, что конфликта с фракцией "Слуга народа" у него не было.

"У меня действительно нет конфликта. Если его хотят создать, то это уже другой вопрос. У меня не было конфликтных ситуаций с фракцией... Думаю, что просто была задача. Давид Георгиевич ее выполнил... Я думаю, что это какое-то коллективное решение... и не исключаю, что коллеги также приобщены к этому процессу", – заявил он.

По мнению председателя ВР, вопрос о его отставке был открыт именно сейчас – перед выездным заседанием фракции "Слуга народа" в Трускавце – из-за того, что "там будет удобно собирать подписи".

"У меня есть мои принципы и позиция, она не отличается от того, с чем мы партией "Слуга народа" шли в 2019 году. Поэтому я и говорю, что у меня нет идеологических противоречий. Уверен ли я, что у всех остались те же принципы? Это пока открытый вопрос...", – сказал он.

Разумков добавил, что готов отстаивать свою позицию, в том числе и публично.

"Если будет надо, и пригласят на фракцию, то приду. Я думаю, что я смогу ответить на каждый вопрос и каждому коллеге", – подчеркнул спикер.

Пресс-секретарь председателя парламента Ольга Туний написала в Facebook, что подписные листы по обращению фракции "Слуга народа" об отзыве Разумкова с должности спикера Рады готовы и находятся в Аппарате парламента.

"Инициаторы данного процесса уже имеют возможность забрать подписные листы и продолжать процедуру в соответствии с регламентом", – отметила она.

Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады.

Позже в "Слуге народа" заявили, что обращение Давида Арахамии о получении подписных листов об отставке Разумкова – его личная инициатива.

Слухи о вероятной отставке Разумкова с поста председателя ВР ходят уже давно.

17 сентября в эфире программы "Свобода слова" Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, который спикер направил в Венецианскую комиссию, несмотря на то, что фракция "СН" выступала против этого шага.

Разумков пояснил, что отправил проект в Венецианскую комиссию после обращения четырех оппозиционных фракций и групп и уполномоченного ВР по правам человека.

В свою очередь, Арахамия отметил: "Я просто хочу небольшой акцент сделать – спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека".

20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложении взяток депутатам за поддержку "некоторых отставок".

22 сентября Разумков заявил, что его не приглашали на запланированное совещание с участием фракции "СН", представителей всех ветвей власти и президента Владимира Зеленского.

1-2 октября в Трускавце состоится выездное заседание фракции "Слуга народа". Планируется, что в нем примут участие Зеленский и представители Офиса президента и правительства.

При этом источник УНИАН во фракции "Слуга народа" выразил убеждение, что вопрос об отставке Разумкова будет обсуждаться в Трускавце.

Авторы: Леся Лещенко, Антонина Доломанжи, Екатерина Присяжнюк