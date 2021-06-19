Не все в парламенте поддерживают уменьшение количества народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала Kyiv LIVE.
По его словам, если говорить о сокращении, то, "к сожалению, не все коллеги это поддерживают".
При этом он подчеркнул, что сам поддерживает такую идею, и как человек, который "что-то немножко видел" в парламенте, считает, что "уменьшение количества до 300 кардинально не повлияет на качество работы парламента". "Не все с этим согласны", - отметил Разумков.
Отвечая на вопрос о возможности введения в Украине двухпалатного парламента, председатель ВР сказал, что не считает это "невозможным вообще", но сейчас не видит в этом необходимости.
Также он напомнил, что "сейчас у нас идет война", и к таким вопросам надо подходить взвешенно.
"Давайте не забывать, что часть наших территорий являются оккупированными, и при принятии решений по любым изменениям в Конституцию нужно быть осторожным, чтобы не наделать плохих вещей", - отметил Разумков.
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Уменьшение количества депутатов ВР
3 сентября 2019 года ВР направила на заключение Конституционного суда президентский законопроект "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы) (№ 1017), которым предусмотрено сокращение с 450 до 300 количества народных депутатов.
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