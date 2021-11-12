В этом уголовном производстве ранее было сообщено о подозрении народному депутату Украины.

Сообщено о подозрении бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины в деле о поставках угля с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины - за содействие деятельности террористических организаций.

Следствие установило, что после назначения подозреваемого в декабре 2014 года на должность министра энергетики и угольной промышленности Украины он был привлечен высшим политическим руководством государства к заключению соглашений на поставку угля с территорий, подконтрольных террористическим организациям.

Читайте такжеСБУ проверит причастность Порошенко и Гонтаревой к "схемам" по закупке угля из ОРДЛО"Министр достоверно знал о существовании дефицита угля для обеспечения деятельности государственных энергогенерирующих предприятий Украины, обусловленного срывом поставок угля из ЮАР и блокированием поставок угля из Российской Федерации. Также он осознавал их причины – принуждение Украины к приобретению угля у представителей "Л/ДНР" и понимал, что это является содействием экономическому развитию и деятельности террористических организаций "Л/ДНР", - говорится в сообщении.

Как отметили в Офисе генпрокурора, на оккупированной территории были подобраны два угледобывающих предприятия ГП "Шахта имени К. И. Киселева" и ГП "Луганскуголь", которые находились под полным контролем незаконных вооруженных формирований, а одно из них вообще не работало. Именно они были использованы в преступной схеме поставок угля энергогенерирующим предприятиям Украины.

"Для создания видимости законной предпринимательской деятельности, приказами бывшего министра регистрационные данные этих предприятий были внесены изменения юридических адресов в г. Киеве, а их руководителями назначены представители "ЛНР" и "ДНР", - продолжили в Офисе генпрокурора.

Как говорится в сообщении, ПАО "Центрэнерго" по указанию бывшего министра заключило договоры на поставку угля с контролируемыми боевиками предприятиями, что стало основанием для перечисления, обналичивания и распределение в пользу террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" более 200 млн грн.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет об экс-министре Владимире Демчишине.

Напоминается, что в этом уголовном производстве ранее сообщено о подозрении народному депутату Украины и физическому лицу в совершении госизмены и содействии деятельности террористических организаций.

Следственные действия продолжаются, досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины.

Напомним, 8 октября народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированной территории Донбасса.

Авторы: Антонина Доломанжи, Григорий Бондарь