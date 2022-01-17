Его пребывание сейчас устанавливается, говорят в ГБР.

Бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина (2014-2016 гг.) объявили в международный розыск по делу о поставках в 2014-2015 годах уголь из ОРДЛО.

Об этом на брифинге 17 января рассказала пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян.

Демчишину сообщили о подозрении в указанном производстве еще в ноябре 2021 года, тогда же подозрения вручили бизнесмену Сергею Кузяре и куму Путина Виктору Медведчуку.

"Сейчас Сергей Кузяра находится под домашним арестом, Виктор Медведчук – под домашним арестом, Владимир Демчишин – в международном розыске, место его нахождения сейчас устанавливается", - ответила она.

Читайте такжеДипломат напомнил, как Россия нагло оправдывала свою агрессию против УкраиныЧто предшествовало

Пятый президент Украины, нардеп от "ЕС" Петр Порошенко прибыл утром, 17 января, в Киев. В 11:00 в Печерском райсуде столицы ему будут выбирать меру пресечения. Политика подозревают в госизмене – в преступной "схеме" закупки угля из ОРДЛО.

"Угольное" дело Медведчука-Порошенко: что известно

12 октября Печерский райсуд Киева избрал Медведчуку меру пресечения по делу о государственной измене и содействии терроризму в виде круглосуточного домашнего ареста, отказав в удовлетворении ходатайства прокуроров о взятии под стражу с альтернативой залога в 1 млрд грн. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе.

По данным следствия, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР. Российские власти имели планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в стране.

Впоследствии при содействии Медведчука и с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: