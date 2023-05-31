Секретарь СНБО указал, что именно российские танки сравнивали с землей Грозный.

Секретарь Совета национальной обороны Украины Алексей Данилов напомнил главе Чечни Рамзану Кадырову, кто уничтожал чеченцев. Он указал на исторический факт, когда российские танки сравнивали с землей Грозный вместе с его жителями.

"Кадырову стоит мстить Москве и лично Путину, а не угрожать Украине. Это россияне убивали и уничтожали чеченцев. Это россияне принесли на чеченскую землю века рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтоженные города и оскверненные могилы предков", - указал Данилов в своем Twitter-аккаунте.

Он напомнил, что "не украинцы танками сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки".

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"Чеченский народ об этом помнит, а тем, кто забыл, пора вспомнить!" – подытожил секретарь СНБО.

Угрозы Кадырова в адрес Украины - что сказал главарь Чечни

Утром 30 мая в Москве раздались взрывы. Российские власти и журналисты сообщили об атаке дронами. Также появилась информация, что в результате ударов беспилотников в нескольких зданиях есть "незначительные повреждения".

В свою очередь марионеточный лидер Чечни Рамзан Кадыров после атаки на Москву и Подосковье заговорил о "мести в полном смысле слова". По его словам, месть должна быть "не жесткой, а жестокой".

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