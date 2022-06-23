Там отметили, что важным фактором стали выступления президента в парламентах стран и присутствие украинских граждан в этих государствах.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что заставило страны-скептики, такие как Дания и Швеция, изменить мнение и поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом Жовква рассказал в интервью "НВ".

По его словам, этому способствовала "работа президента Украины Владимира Зеленского и всех тех представителей, которых президент определил ответственными за эти и другие страны", а также визиты представителей правительства и Офиса президента в эти страны.

Жовква пояснил, что замечания этих стран к Украине касались, например, реформ в сферах антикоррупционной политики и судебной системы. "Они получили достаточно материалов, которые раскрыли, где есть Украина на нынешнем этапе. Увидели, что Украина может выполнить те рекомендации, которые прописаны в выводах Еврокомиссии", - рассказал Жовква.

Он добавил, что важным фактором стали выступления президента в парламентах стран и присутствие украинских граждан в этих государствах.

"Я лично видел в Копенгагене, Мадриде, Лиссабоне много украинских флагов на каждом административном здании, на окнах зданий, много украинцев на улицах. Представители этих стран видели, что украинцы такие же, как и они. Они трудолюбивы, имеют соответствующее образование, опыт, знания, хотят работать, изучают язык. Конечно, они готовы вернуться в Украину после окончания войны, но на сегодня они уже интегрированы в европейские общества: в датское, шведское, испанское, нидерландское - в каждое из 27 стран", - добавил Жовква.

Напомним, в Брюсселе сегодня начнется двухдневный саммит лидеров ЕС на котором главы государств и правительств ЕС предоставят Украине статус кандидата на членство.

Как сообщал УНИАН, 22 июня вице-премьер - министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин заявила, что Украина уже готовится к следующим шагам после предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз и выполнению необходимых рекомендаций.

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