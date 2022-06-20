В то же время он считает справедливым предоставление такого статуса Молдове, Грузии, а также Боснии и Герцеговине.

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна поддерживает предоставление статуса кандидата на членство в ЕС для Украины и Молдовы, а также для Грузии и Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает Magyar Hírlap.

Сегодня Орбан принял участие в видеоконференции перед встречей Европейского совета 23-24 июня вместе с руководителями Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты, а также главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Во время встречи Орбан согласился с рекомендацией Еврокомиссии предоставить Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС, но отметил, что Будапешт "и несколько других членов ЕС" считают, что его также должны получить Грузия и БиГ.

Напомним, что Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

Владимир Зеленский назвал эта неделя, которая началась, "историческая".

Сегодня же вицепремьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила все страны ЕС поддержали предоставление Украине статуса кандидата.

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