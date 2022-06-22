По ее словам, все страны Евросоюза поддержали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, есть полный консенсус 27 лидеров.

Украина уже готовится к следующим шагам после предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз и выполнению необходимых рекомендаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, все страны Евросоюза поддержали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, есть полный консенсус 27 лидеров.

"Мы ожидаем, что решение будет принято с самого утра 24 июня. Учитывая высокий уровень консенсуса, который есть на данный момент, возможно даже такое решение будет принято завтра вечером. Мы готовимся уже к выполнению условий, которые обнародованы и зафиксированы в заключении Европейской комиссии, которая также рекомендовала предоставить Украине статус кандидата и предусмотрела, что есть несколько рекомендаций, которые необходимо реализовать для того, чтобы переходить к следующим этапам переговоров. Мы уже готовим дорожную карту реализации этих рекомендаций, которая вскоре будет представлена и утверждена президентом Украины", - сказала она.

Она также пояснила, что статус кандидата, кроме важного политического сигнала, предоставляет Украине совершенно другой статус в отношениях с ЕС.

"В частности, мы как страна кандидат получаем доступ к структурным фондам ЕС", - добавила вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 17 июня 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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