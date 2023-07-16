Также Украина выдворит от 500 до 800 тысяч россиян, которые незаконно прибыли на полуостров после оккупации в 2014 году.

После освобождения Крыма Украина может привлечь к ответственности около 10 тысяч жителей полуострова, которые сотрудничали с российскими оккупантами, но не будет наказывать тех, кого считает "жертвами" оккупации.

Об этом в интервью Newsweek заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Тамила Ташева. По ее словам, с тех пор, как полуостров был захвачен российскими войсками, туда приехали, по разным оценкам, от 500 до 800 тысяч жителей РФ. Поэтому все те россияне, которые въехали нелегально, будут подлежать "принудительному выдворению".

Ташева отметила, что масштаб кампании будет зависеть от того, как будет выглядеть деоккупация и как русские будут уходить.

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"Я предполагаю, что они уйдут из Крыма до прихода [ВСУ], поэтому что касается привлечения к ответственности всех коллаборантов - тех, кто перешел на другую сторону в 2014 году или позже, - они явно этого ждут и, скорее всего, попытаются скрыться", - сказала она.

По словам представителя президента, Киев планирует проводить систематическую оценку тех, кто остается.

"Для тех, кто является гражданами Украины, они будут восприниматься нами как таковые, вне зависимости от того, получили ли они гражданство России с 2014 года, добровольно или по принуждению. Речь идет не о депортации, а о "принудительном выдворении", которое будет применяться только к негражданам Украины, незаконно перебравшимся в страну с момента аннексии. Массовых депортаций не будет, но мы будем решать вопрос в каждом конкретном случае", - говорит Ташева.

По ее словам, Украина уже общается с различными ведомствами и украинскими гражданами в Крыму и говорит им, чтобы они по возможности покидали полуостров и не сотрудничали с оккупантами.

"Но если вы останетесь и будете участвовать в незаконной оккупации и военных преступлениях, совершенных русскими, вы будете привлечены к ответственности. Это будет нелегкий процесс, поэтому мы уже разрабатываем правовую основу для будущего разбирательства, в том числе люстрация бывших чиновников, граждан Украины, которые сотрудничали с оккупационными администрациями. Им будет запрещено занимать государственные или официальные посты, по крайней мере, в течение нескольких лет. Многие будут привлечены к ответственности, но это будут не миллионы и даже не сотни тысяч. Это будет, может быть, тысяч 10", - добавила Ташева.

При этом, граждане Украины, которые оказались в российской оккупации, но не сотрудничали с россиянами, будут считаться жертвами вторжения. "Мы сделаем все для защиты их прав", - сказала Ташева.

"Что касается амнистии, [это] нельзя обсуждать подробно и серьезно, пока идет "горячая фаза" войны. Наших людей убивают ежедневно, наши города обстреливают - сейчас не время и не место обсуждать будущую амнистию виновных", - добавила представитель президента.

Война в Украине - освобождение Крыма

Как сообщал УНИАН, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что украинские военные зайдут в Крым весной 2023 года. А президент Зеленский заявлял, что освобождение Крыма является одной из задач весенне-летней кампании ВСУ.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, Вооруженные Силы Украины способны освободить захваченный Россией Крым до конца года. Тем временем, экс-командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес говорил, что украинская армия уже находится на пути к освобождению Крыма.

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