Для этого надо истощить российские силы на полуострове.

Вооруженные силы Украины смогут провести деоккупацию Крыма без сухопутной операции. В частности, это реально сделать с помощью только авиации и дальнобойных ракет.

"Может ли Крым быть деоккупирован без сухопутной операции? На мой взгляд, может. Для этого надо очень много авиации. F-16 могут применять такие дальнобойные ракеты как AGM-158. дальность до 910 км. С помощью этих ракет разрушаем Крымский мост, выбиваем, все что движется к ним в части логистики по морю", - заявил в эфире "Эспрессо" сказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, буквально за несколько недель можно уничтожить всю логистику и инфраструктуру оккупантов. Уже после этого наши войска смогут спокойно зайти.

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"А дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух", такие как AIM-120 AMRAAM (дальность до 180 км), закрываем над Крымом небо. И всю логистику и инфраструктуру за несколько недель перемалываем при наличии большого количества ракет. Доходим до точки, когда там все истощается. Воюет не техника, а люди. Когда там все будет истощено, то закат наших Сухопутных войск лишь вопрос времени", - подытожил эксперт.

Деоккупация Крыма - что известно

По словам президента Владимира Зеленского, освобождение Крыма является одной из задач весенне-летней кампании ВСУ.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов убежден, что события в Крыма во время освобождения от российских оккупантов будут происходить аналогично с теми, что и на других оккупированных территориях: пророссийский контингент сразу же уедет.

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