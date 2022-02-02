Соединенным Штатам в очередной раз пришлось комментировать требования России относительно членства Украины в НАТО.

Россия не может применять право вето на решение Украины присоединиться к НАТО. Любой вопрос о членстве касается непосредственно конкретной страны и самого Североатлантического альянса.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Кирби подчеркнул, что вопрос членства – это вопрос 31 государства. Среди них сама Украина и 30 государств-членов НАТО. России в этом списке нет. Пресс-секретарь Пентагона отметил, что Украина продолжает проводить реформы для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО, и США помогают ей в этом процессе.

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"Решение должно зависеть от того, с кем Украина себя ассоциирует. Сейчас она продолжает выполнять реформы для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО, и США помогают ей в этом процессе", – отметил Кирби.

Кроме того, он в очередной раз напомнил Кремлю, что в этом вопросе он не имеет права голоса.

"Это не тот случай, когда Путин (президент РФ - УНИАН) имеет право вето. Это так не работает", - заявил он.

Ранее Путин заявил, что вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России.

Ультиматум Кремля по невступлению Украины в НАТО

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проекте Соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, возглавлявшая американскую делегацию на встрече в Женеве, после переговоров с представителями РФ заявила о жесткой позиции по поддержке Украины. В частности, США не согласились с предложениями РФ о неприятии Украины в НАТО.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" о принятии новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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