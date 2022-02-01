Постоянный представитель Украины при ООН заявил, что такое право нашей страны закреплено в международных документах, которые Россия также подписала.

Кремль не может ветировать права Украины на вступление в НАТО.

Такое заявление сделал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности орагнизации, которое созвали США из-за угрозы нападения России на Украину, передает 24 канал.

"Для Украины безальтернативно – конфликт должен решаться дипломатически и завершиться восстановлением ее суверенитета и территориальной целостности", – заявил Кислица.

Дипломат заверил, что Украина стремится к миру и отвергает использование силы или угрозы использования силы.

"У нас нет возможности идти на компромиссы в принципиальных позициях. Самая принципиальная позиция для нас заключается в том, что мы имеем суверенное право самостоятельно решать вопросы собственной безопасности, вступать в альянсы и объединения, которые Россия не может пытаться ветировать и ставить под сомнение", - заявил Кислица.

Постоянный представитель Украины при ООН заявил, что такое право закреплено в международных документах, которые Россия также подписала. Кислица напомнил, что президент Владимир Зеленский заявлял о готовности встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Читайте такжеСовбез ООН проведет заседание по Украине: назначена дата

"Если у России есть вопросы к Украине, то лучше встретиться и провести переговоры. А не приводить солдат на украинскую границу запугивать и шантажировать украинский народ", - подчеркнул Кислица.

Как сообщал УНИАН, 31 января Совбез ООН поддержал проведение заседания по Украине. Его инициатором выступило постоянное представительство США.

На заседании ООН США заявили, что Россия именно в момент выступления страны направляет еще больше сил к границе с Украиной.

Великобритания заявила, что наращивание российских войск у границ Украины является самым существенным за последние десятилетия.