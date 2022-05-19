Он отметил, что Альянс лишь "поддерживает иллюзию открытых дверей" в отношении Украины.

НАТО на сегодняшний день – единственный институт, способный предоставить безопасность своим членам, но для Украины Альянс лишь "поддерживает иллюзию открытых дверей".

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Chatham House на дискуссии "Поддерживая Украину: делает ли Запад достаточно", передает ТСН.

Он отметил, что из-за национального эгоизма ряда государств Альянс продолжает политику двойных стандартов, поддерживая "иллюзию открытых дверей для Украины, широко распахивая их другим странам".

"В таких обстоятельствах мы вынуждены искать другие варианты. Искать их вместе с нашими партнерами", - отметил Ермак.

Также руководитель ОП объяснил, почему именно сейчас важно вступить в Евросоюз как можно скорее.

"Мы не видим альтернативы членству в ЕС. Любые предложения по его заменителям. Какие мы слышали в последнее время, считаем по определению неприемлемыми. Интеграция в ЕС для нас является не только способом модернизации и реформирования государства и увеличения ВВП, но и одним из факторов заверения нашей безопасности", — сказал он.

Ермак сообщил, что Украина не видит России среди гарантов безопасности, поскольку она никогда не соблюдает международные договоры. Он пояснил, что общей целью Украины и государств-гарантов должно быть сдерживание России от агрессии в будущем. Он отметил, что Украина настаивает, чтобы будущие гарантии безопасности имели юридически обязывающий характер и были ратифицированы всеми участниками.

"Прежде всего это означает обеспечение обороноспособности Украины. Мы продемонстрировали всему миру, что способны противостоять превосходящим по силе врагу. Поэтому в будущем рассчитываем, что гаранти снимут все политические оговорки в ограничениях на поставку Украине вооружений и будут способствовать быстрому восстановлению и поддержанию ее оборонного потенциала", — отметил руководитель ОП.

Он добавил, что еще одним ключевым фактором системы гарантий безопасности должна оставаться длительная и гибкая санкционная политика.

Вас также могут заинтересовать новости: