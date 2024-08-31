В связи с военным положением и чрезвычайной ситуацией в энергетике у руководства государства есть все основания уволить менеджмент государственной компании Укрэнерго.

Об этом заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"Государственные компании через наблюдательные советы оторвались от правительства и министерств. Может, в мирное время, в странах, где спокойствие, все это более-менее работает, но во время войны, во время по сути чрезвычайной энергетической ситуации вся эта независимость государственных компаний от акционера очень и очень большие риски несет для энергетической безопасности", - сказал депутат в эфире телеканала "Эспрессо".

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Причиной решения руководства государства об увольнении Кудрицкого с должности руководителя госпредприятия стала неудовлетворительная работа и отсутствие надлежащей защиты на подстанциях.

Это привело к сложным последствиям и длительным отключениям света. Поэтому руководство государства вынуждено было реагировать