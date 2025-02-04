Подоляк считает, что сейчас Трамп хочет выстроить неформальную коммуникацию между США и Украиной и Россией.

В заявлении президента США Дональда Трампа относительно переговоров о прекращении войны "другими сторонами" являются Китай и ряд стран Европейского Союза.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он призвал относиться к этому спокойно, поскольку уже идут подготовительные процедуры к тому, каким должен быть сценарий завершения войны:

"Чтобы этот сценарий вообще учитывал интересы Украины, Европы и так далее. Чтобы этот сценарий не выглядел как пророссийский. Это все достаточно сложно".

По словам Подоляка, Трамп хочет выстроить неформальную коммуникацию на уровне Украина - Соединенные Штаты и Россия - Соединенные Штаты, а потом уже представить свой план. "Сегодня, я еще раз подчеркиваю, такого плана нет",- отметил он.

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Украинский президент четко говорит о максимальной заинтересованности США в окончании войны, однако нужно время на понимание, что это возможно только при условии принуждения России, добавил советник. "Потому что попросить россиян остановиться - это странно. Мы понимаем, когда ты неадекватного человека о чем-то просишь, а не заставляешь что-то сделать, то он на это реагирует соответствующим образом",- отметил он.

Подоляк также призывает спокойно воспринимать заявления спецпредставителя Кита Келога о выборах в Украине, которые появляются в СМИ. По его словам, такие неформальные заявления свидетельствуют о позиции, которая может меняться:

"Провести выборы во время войны физически невозможно, потому что это вопрос не войны в локальном формате, как это было в 2014 году. Это вопрос дискуссий, это нормальный политический процесс".

Он также отметил, что за время войны Украина стала субъектной на глобальном уровне, тогда как Россию теперь воспринимают не как потенциального партнера, а как агрессора.

"Вряд ли США заинтересованы, чтобы война завершилась на условиях России. Потому что тогда Россия является доминантным игроком на глобальном рынке. Даже не на политическом, а на экономическом. США заинтересованы в том, чтобы убрать мощного конкурента с энергетических рынков, прежде всего европейских, с рынка оружия, ядерных технологий", - добавил Подоляк.

Новая администрация Трампа

Как писал УНИАН, ранее американский лидер сказал, что у его команды запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию.

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов по вопросам Украины и России Кит Келлог сказал, что для окончания войны необходимо, чтобы обе стороны пошли на уступки.

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