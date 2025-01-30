Трамп твердо намерен достичь завершения войны, говорит Рубио.

Позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что война в Украине должна завершиться – и завершиться переговорами. Но любые переговоры предполагают уступки от обеих сторон. Ни Украина, ни Россия по итогам войны не смогут достичь своих "максималистских" целей.

Об этом сказал в интервью журналистке Мегин Келли государственный секретарь США Марко Рубио. Он отметил, что завершение войны, которую РФ ведет против Украины, потребует времени.

Отвечая на вопрос о том, лидер какой из стран является самой большой "преградой" для начала мирных переговоров, Рубио подчеркнул, что как у президента Украины Владимира Зеленского, так и у российского правителя Владимира Путина есть свои внутренние интересы.

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"Если представить, что вы украинец, россияне заставили вас так страдать, и теперь вы позволите им оставить землю (под контролем России, – ред.)? Я имею в виду, что в Украине люди были бы расстроены этим, и это понятно", – добавил госсекретарь США.

Однако он подчеркнул, что есть и более "зрелые" реалии жизни. Обе стороны платят большую цену в этой войне. И Украина, и Россия заинтересованы в том, чтобы эта война завершилась, говорит Рубио.

"Это (война в Украине, – ред.) не закончится с максималистскими целями одной из сторон, и придется проделать много тяжелой работы. И я думаю, что только Соединенные Штаты под лидерством президента Трампа могут сделать это возможным. Это будет нелегко, и это потребует некоторого времени. Но я знаю, что он (Трамп, – ред.) твердо намерен достичь этого", – констатировал госсекретарь США Рубио.

Завершение войны в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что на перемирие в Украине может уйти от двух до шести месяцев. По его словам, в ближайшее время Украину следует поддерживать так, чтобы она имела сильную позицию для начала возможных переговоров о перемирии и мире.

В то же время бывший аналитик НАТО Михаэль Рюле в статье для Welt пишет, что мир в Украине дорого будет стоить Европе и США. Он отметил, что Вашингтону не удастся ограничиться ролью нейтрального посредника при заключении мира между Киевом и Москвой.

Рюле подсчитал, что для контроля 1200-километровой линии разграничения, понадобится контингент в 50 000 условных миротворцев. А с учетом ротаций – около 150 тысяч.

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