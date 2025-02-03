Кэллог: Зеленский дал понять, что смягчит позицию по территориям, Путину тоже придется

Спецпредставитель Трампа также анонсировал "дискуссии" с обеими сторонами по этому поводу в ближайшее время.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что обе страны должны будут пойти на уступки, если они надеются договориться об урегулировании войны.

"Президент Украины Владимир Зеленский уже дал понять, что смягчит свою позицию по территориям. И (правителю России Владимиру - УНИАН) Путину также придется смягчить свои позиции. Со временем и, вероятно, в ближайшее время мы проведем дискуссии со всеми. И это хорошо для обеих сторон", - сказал Келлог в телевизионном интервью Fox News, цитирует европейское бюро "Радио Свобода".

Келлог также сказал, что Вашингтон хочет, чтобы Украина провела выборы, возможно, до конца этого года, особенно если будет достигнуто перемирие.

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Помощник Зеленского Дмитрий Литвин 2 февраля заявил, что украинская сторона еще "не видела полного интервью Келлога, только несколько цитат о выборах, поэтому трудно полностью оценить его позицию".

Мирные переговоры - что предлагает Трамп

Ранее Дональд Трамп заявил, что проводит "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении войны в Украине.

Комментируя это заявление, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне будет "очень опасным". Он также выразил убеждение, что на переговорах об окончании войны в Украине должны присутствовать не только США, украинцы и россияне, но и представители Европейского Союза.

Также посланник США в Украине Кит Келлог ранее заявил, что отложенные президентские и парламентские выборы в Украине должны быть проведены до конца года. Однако советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал этот план провальным.

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