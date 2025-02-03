Трамп сказал, что переговоры запланированы "с различными сторонами".

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ведет переговоры по войне в Украине и с Москвой, и с Киевом.

Как передает CNN, Трамп сказал журналистам, что у его администрации запланированы "встречи и переговоры" с Украиной, Россией и "различными сторонами".

"Мы имеем дело с Украиной и Россией, у нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию. И я думаю, что эти обсуждения на самом деле идут довольно хорошо", - сказал Трамп.

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Трамп и война в Украине

Ранее Ранее Дональд Трамп заявил, что проводит "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении войны в Украине.

Комментируя это заявление президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне будет "очень опасным".

Он также выразил убеждение, что на переговорах об окончании войны в Украине должны присутствовать не только США, украинцы и россияне, но и представители Европейского Союза.

Также посланник США на Украине Кит Келлог ранее заявил, что отложенные президентские и парламентские выборы в Украине должны быть проведены до конца года. Однако советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал этот план провальным.

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