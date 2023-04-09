По словам президента, решение Сейма Литвы добиваться приглашения Украины в НАТО во время саммита Альянса в Вильнюсе будет иметь продолжение в ближайшие недели и месяцы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО сможет гарантировать настоящую защиту Европы только вместе с Украиной.

"Только вместе с Украиной Альянс будет гарантировать настоящую защиту Европе от любых посягательств на жизнь народов, на существующие границы, международный порядок, основанный на правилах. А вот без Украины сложно представить прочность", – сказал глава государства в вечернем обращении.

Он также отметил, что решение Сейма Литвы добиваться приглашения Украины в НАТО во время саммита Альянса в Вильнюсе в июле будет иметь продолжение в ближайшие недели и месяцы.

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"Уже работаем над этим", – добавил Зеленский.

Путь Украины в НАТО: новости, которые нельзя пропустить

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В тот же день генсек Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в Альянс открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на поддержке защиты Украины от РФ.

4 апреля 2023 года генсек НАТО назвал этапы, которые будут способствовать членству Украины в Альянсе, отметив, что предпосылкой для любых будущих переговоров о членстве Украины в альянсе является победа в войне с Россией. Также Украина должна реализовать реформы. Речь идет об антикоррупционных мерах, верховенстве права и правах меньшинств.

Со своей стороны министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос предоставления Украине Плана действий для членства в Североатлантическом альянсе снят с повестки дня, потому что была подана заявка.

Кроме того, издание FT пишет, что три страны выступают против предоставление Украине дорожной карты к членству в НАТО на июльском саммите. Это США, Германия и Венгрия.

В то же время сейм Литвы принял резолюцию, которая включает официальное приглашение Украине присоединиться к НАТО на саммите Альянса, который состоится в Вильнюсе.

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