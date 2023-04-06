Между восточным и западным флангом НАТО ведутся упорные дискуссии по принятию Украины в Альянс.

США, Германия и Венгрия выступают против того, чтобы дать Украине "дорожную карту" для членства в НАТО уже на июльском саммите альянса. О разногласиях внутри блока пишет Financial Times.

Как рассказали журналистам неназванные чиновники, участвовавшие в переговорах, Польша и страны Балтии хотят предложить Украине более тесные связи с НАТО и четкие заявления о будущем членстве. Однако США, Германия и Венгрия этой идее противятся.

Издание отмечает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум: он примет участие в июльском саммите НАТО лишь в том случае, если Украине представят реальную схему для членства после войны.

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Сейчас между восточными и западными членами НАТО ведутся споры о том, как быть в этой ситуации.

Утверждается, что в марте генсек НАТО Йенс Столтенберг представил государствам-членам документ с "практическими и политическими" предложениями для Киева. Теперь внутри Альянса ведутся жесткие дискуссии о том, что можно пообещать Украине.

"У нас впереди несколько недель напряженных переговоров, чтобы закрыть эти пробелы и добиться политического результата", — сказал один западный чиновник.

При этом все 31 член альянса согласны с тем, что вопрос вступления в НАТО Украины не является вопросом краткосрочной перспективы и не может серьезно обсуждаться, пока идет война.

Как пишет FT, США особенно упорно настаивают на том, что сейчас нужно сосредоточиться на краткосрочной военной, финансовой и гуманитарной помощи воюющей Украине. Вашингтон считает, что дискуссии о возможных послевоенных политических отношениях только отвлекают от текущих поставок боеприпасов.

"Вашингтон обеспокоен тем, что углубление связей во время войны может подпитывать заявления Путина о битве между Россией и НАТО и что Москва может привести к эскалации конфликта, в том числе путем потенциального развертывания ядерного оружия", – пишет FT.

Перспективы членства Украины в НАТО

Осенью Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО, реагируя на решении Кремля об аннексии украинских территорий юга и востока. Комментируя это решение, президент Зеленский заявил, что Украина уже стала частью НАТО де-факто и нужно просто формализовать это де-юре.

На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что сегодня Украине больше не требуется получать так называемый "План действий для членства" (ПДЧ), который ей не дали в 2008 году. Поскольку подана формальная заявка на вступление, сейчас дело за политическим решением стран-членов НАТО.

Однако США, чье мнение всегда учитывается в Альянсе, предупреждают, что Украине нужно соответствовать определенным стандартам для вступления в блок. К тому же Вашингтон настаивает на том, что сперва нужно покончить с войной.

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