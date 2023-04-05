Двери Альянса для Украины открыты, но есть ряд условий.

Двери Североатлантического альянса для Украины сегодня открыты, но для членства в НАТО страна должна соответствовать определенным стандартам. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Брюсселе.

"Конечно, двери НАТО остаются открытыми, и в этом нет никаких изменений, но мы должны быть сосредоточены на предстоящих неделях и месяцах, в частности, на подготовке Украины к контрнаступлению, чтобы попытаться вернуть больше территории, а также на работах, которые необходимо сделать, чтобы продолжить приведение Украины к стандартам НАТО", – заявил он.

Блинкен подчеркнул, что в настоящее время страны НАТО уже активно помогают Украине в ее обороне от российской агрессии. Также в будущем еще предстоит поработать над укреплением военного потенциала Украины в долгосрочной перспективе.

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Перспективы вступления Украины в НАТО

В сентябре Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. По словам президента Зеленского, де-факто Украина уже стала частью Альянса, осталось оформить это де-юре.

Новый президент Чехии, который в прошлом был действующим генералом НАТО, выразил мнение, что Украину нужно принять в Альянс сразу после окончания текущей войны. Он считает ВСУ "морально и практически" готовыми к этому.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в настоящее время вопрос получения "плана действий для членства" (ПДЧ) уже не стоит. Сейчас вопрос лишь в политического решения со стороны членов Альянса.

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