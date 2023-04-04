По его словам, это должны быть решения, которые приближают членство Украины в НАТО.

Вопрос предоставления Украине Плана действий членства в НАТО снято с повестки дня.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после заседания Комиссии Украина - НАТО в Брюсселе.

"Вопрос ПДЧ снят с повестки дня, потому что мы подали заявку. Речь идет о дополнительном укреплении всеобъемлющего пакета помощи от НАТО. И это не может быть заменой для членства, и не могу быть условием для членства. Это - механизм практической помощи, который НАТО хочет сделать максимально мощным, а параллельно идет процесс принятия политических решений относительно членства Украины в НАТО", - сказал он.

Глава МИД добавил, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина однозначно ожидает формализованные решения. По его словам, это должны быть решения, которые приближают членство Украины в НАТО.

"Мы не ищем решения, которые лишь констатируют состояние отношений. Повторение в очередной раз, что двери НАТО остаются открытыми, этого будет недостаточно", - добавил Кулеба.

Вступление Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в Альянс в ускоренном порядке. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, процесс вступления Украины в НАТО будет зависеть от итогов войны против России.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины неприемлема позиция относительно не вступления в НАТО.

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