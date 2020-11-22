Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назначен внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
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Об этом сообщается на официальном интернет-представительстве главы государства.
"Надеюсь, что мои знания будут полезными руководству Украины", - отметил Милованов.
Справка. Милованов является президентом Киевской школы экономики, профессором Питтсбургского университета.
7 июля 2016 года Верховная Рада избрала его в Совет Национального банка, с октября 2016-го он был заместителем председателя Совета.
В правительстве Алексея Гончарука - с августа 2019-го по март 2020 года - Милованов возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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