Милованов является президентом Киевской школы экономики, профессором Питтсбургского университета.

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назначен внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

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Об этом сообщается на официальном интернет-представительстве главы государства.

"Надеюсь, что мои знания будут полезными руководству Украины", - отметил Милованов.

Справка. Милованов является президентом Киевской школы экономики, профессором Питтсбургского университета.

7 июля 2016 года Верховная Рада избрала его в Совет Национального банка, с октября 2016-го он был заместителем председателя Совета.

В правительстве Алексея Гончарука - с августа 2019-го по март 2020 года - Милованов возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Автор: УНИАН