Также министр обороны обсудил со своим американским коллегой вопрос по реализации взаимодействия двух стран по повышению безопасности в регионе Черного моря.

Министр обороны Украины Андрей Таран выразил уверенность, что в следующем году Украина увидит реальные результаты реализации оборонного соглашения в отношении стратегических основ оборонного партнерства между Украиной и США, подписанного в ходе рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Таран сказал на совместном брифинге с министром обороны США Ллойдом Остином, который транслировался Военным телевидением Украины.

"В ходе сегодняшних переговоров мы обсудили порядок практической реализации достигнутых договоренностей, а также перспективы нашего сотрудничества. В частности, мы договорились проработать дорожную карту реализации положений подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения по стратегическим основам оборонного партнерства. Мы рассмотрели конкретные наиболее критические проекты по развитию фундаментальных возможностей ВСУ, которые являются важными для обеспечения обороны нашего государства на суше, в воздухе, на море, а также в киберпространстве. Практическая реализация этих проектов даст ВСУ возможность эффективно противодействовать существующим и потенциальным угрозам в сфере обороны, наладить тесное взаимодействие с США в духе стратегического партнерства, особенно по вопросам поддержания региональной стабильности и мира, а также будет способствовать достижению критериев полноправного членства в НАТО. По всем выше приведенным направлениям мы имеем амбициозные цели. Я уверен, что уже в следующем году мы увидим реальные результаты реализации достигнутых договоренностей", - сказал министр.

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Таран также сообщил, что вместе со своим американским коллегой обсудил вопрос о реализации взаимодействия двух стран по повышению безопасности в регионе Черного моря.

Как сообщал УНИАН, в рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США было заключено рамочное соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Соединенных Штатов в отношении стратегических основ оборонного партнерства.

Зеленский подчеркнул, что ожидает конкретных вещей, когда подписываются рамочные соглашения, и в частности от соглашения по стратегическим основам оборонного партнерства.

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Автор: Наталья Хаджи