Также власти планируют запустить гранты на производство боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщила премьер-министр.

Правительство собирается ввести годовой мораторий на проверки бизнеса. Об этом сообщила новоназначенный премьер-министр Украины Юлия Свириденко на странице в фейсбуке.

"Правительство вместе с силовыми структурами и при координации СНБО готовит решение, которое даст бизнесу больше свободы. Планируется годовой мораторий на проверки. Этот вопрос уже обсужден с президентом Владимиром Зеленским - его поручение четкое: дать больше свободы внутренним экономическим силам. Это означает также продолжение детенизации экономики, обеспечение равных условий, которые выгодны белому бизнесу", - рассказала она.

Также она сообщила, что власть начала аудит уголовных дел против бизнеса с целью закрытия безосновательных производств, блокирующих предпринимательскую деятельность. По ее словам, новые дела будут санкционировать только генпрокурор или руководители областного и районного уровней.

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"Параллельно будут ограничены проверки налоговой и таможни. Также мы усилим контроль за законностью следственных действий. Проверки будут только в секторах с высоким риском, а добросовестные предприятия получат защиту. Мы готовы инициировать изменения в законы для лучшей защиты бизнеса, реформирования надзора и справедливого использования конфискованных активов РФ", - отметила Свириденко.

Кроме того, премьер-министр анонсировала запуск на следующей неделе грантов на производство боеприпасов и взрывчатых веществ.

"Это - поддержка оборонной промышленности и локализация критических производств. Детали уже после решения правительства. Проект координируют Михаил Федоров (вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Украины, - ред.) и Денис Шмыгаль (министр обороны Украины, - ред.).

Также Свириденко объявила о запуске экспериментального проекта "Проектируй и строй", который "позволит быстрее строить или восстанавливать жилье, больницы, школы и другую важную инфраструктуру".

"Меняется сам подход к строительству: государство проводит тендеры не на проектирование, а на полную реализацию объекта - "под ключ". Это европейская практика, известная как Design-build, такой подход давно применяется в ЕС как эффективный механизм. Подрядчик будет брать на себя ответственность и за разработку проектной документации и за выполнение строительных работ", - пояснила она.

Премьер добавила, что проект продлится 2 года и будет находиться на контроле у вице-премьера - министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы и его команды, а также Агентства восстановления.

Новое правительство в Украине: первые заявления

Как сообщал ранее УНИАН, 17 июля Верховная Рада назначила новый состав правительства, который предложила премьер-министр Юлия Свириденко. За увольнение с должностей министров старого состава Кабмина и назначенного нового правительства проголосовало 253 народных депутатов, воздержались 23 депутата, против - 13.

18 июля премьер-министр Свириденко заявила, Украина и США договорились об инвестициях в украинское производство дронов. Reuters писало, что это заявление было сделано на следующий день после того, как президент Зеленский поручил новому правительству в новом составе расширить масштабы украинской военной промышленности и укрепить связи со стратегическими партнерами. Выступая перед журналистами вместе с несколькими другими новыми министрами в Киеве, Свириденко заявила, что это соглашение также приведет к тому, что США, крупнейший военный спонсор Украины в войне с Россией, приобретут украинские беспилотники.

Вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил, что хочет запустить в Украине аналог американского DOGE - департамента, который отвечает за сокращение государственных расходов и которым руководил миллиардер Илон Маск. Украинский чиновник объяснил потребность в таком ведомстве тем, что в рамках определенных проектов "нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность". В связи с этим он ищет человека, который возглавит направление.

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