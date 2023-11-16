Он останется под арестом до 2 декабря.

Апелляционный суд оставил украинского бизнесмена Игоря Коломойского под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда. Во время рассмотрения апелляционной жалобы защитников Коломойского на предварительное решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей защита отметила, что считает подозрение необоснованным, и отметила отсутствие доказательств для ее объявления.

Также адвокаты бизнесмена в очередной раз сообщили о непомерном размере определенного судом залога, который их клиент не может внести, чтобы выйти из-под ареста.

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Кроме того, защита подчеркнула, что у Коломойского серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он требует постоянного надзора врачей и проведения определенных медицинских манипуляций.

В частности, судьи заслушали показания врача бизнесмена. Однако, на время допроса этого свидетеля прессу попросили выйти из зала из-за возможного разглашения диагнозов и других сведений о состоянии здоровья Коломойского, которые являются его личными данными.

Сам Коломойский также заявил, что считает это дело "вымышленным и абсурдным".

Также о своем желании взять бизнесмена на поруки заявили 9 человек, в частности это генеральный директор "1+1 media" Ярослав Пахольчук, телеведущая Наталья Мосейчук, народные депутаты Артем Ковалев и Сергей Демченко.

Посоветовавшись и исследовав материалы дела, коллегия судей постановила отказать в удовлетворении ходатайств поручителей и оставить Коломойского под стражей с возможностью внесения залога в почти 3,7 млрд грн до 2 декабря. Таким образом, сумма предыдущего залога, которая составляла 3,9 млрд грн, была уменьшена.

Кроме того, один из судей добавил к решению отдельное мнение, которое будет доступно уже в полной версии постановления.

Дело Коломойского

Бизнесмен Игорь Коломойский находится под арестом с начала сентября, когда ему объявили о подозрении. Изначально размер залога в качестве альтернативной меры пресечения составлял 509 млн грн. Однако впоследствии суд увеличил ее до почти 3,9 млрд грн.

Коломойского подозревают в завладении 5,8 млрд грн в 2013-2014 с помощью сотрудников "Приватбанка", учредителем и акционером которого он был.

Несмотря на заявления адвокатов Коломойского о неудовлетворительном состоянии здоровья, суд первой инстанции и апелляционный суд отказываются отпустить бизнесмена из-под стражи.

В частности, защита подчеркивает, что Коломойский имеет серьезные проблемы со здоровьем, которые требуют постоянного надзора врача и делают невозможным его пребывание в СИЗО.

Кроме того, защитники отмечают, что определенный судом размер залога является непомерным для их клиента.

Другим подозреваемым в этой деле является экс-глава столичного филиала "ПриватБанка" Сергей Волков, который сейчас находится под стражей с возможностью внесения залога в более 100 млн грн.

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