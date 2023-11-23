В четверг, 23 ноября, Шевченковский районный суд города Киева начал рассмотрение ходатайства стороны обвинения о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Игоря Коломойского до 02.03.2024.

Об этом стало известно из трансляции, которую ведет ТСН.

Дело Коломойского - что надо знать

Напомним, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (сейчас размер залога увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили уменьшить размер залога до начального уровня.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

24 октября суд отказался заменить Коломойскому содержание под стражей на домашний арест. В то же время, суд обязал руководителя отдела обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины и государственного учреждения Центр здравоохранения государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и области безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи.

27 октября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативной определения залога в 3,9 млрд гривень.

6 ноября Шевченковский районный суд города Киева перенес заседание о рассмотрении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.

15 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) собралась, чтобы рассмотреть апелляционную жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского по решению ВАКС от 24.10.2023 по делу № 991/9378/23 о возвращении жалобы Коломойского И. на бездеятельность Генерального прокурора и постановление прокурора от 13.10.2023 об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности. Однако суд перенес заседание на 17 ноября в связи с тем, что сторона защиты обратилась с ходатайством об обеспечении личного участия Игоря Коломойского в рассмотрении дела.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 ноября уменьшила сумму залога для бизнесмена Игоря Коломойского на 891 миллион гривень.