Слушание по делу об экстрадиции Жеваго в Украину назначено на 19 января.

Суд в Шамбери на востоке Франции принял решение освободить украинского миллиардера Константина Жеваго до слушаний по делу об экстрадиции в Украину.

Как сообщает Reuters, суд согласился освободить его под залог в 1 миллион евро (1,05 миллиона долларов), что подтверждает отчет одного из адвокатов Жеваго Франсуа Зимере.

Согласно решению суда, Жеваго не может покинуть территорию Францию. Он должен передать властям свои два паспорта, отмечаться в местной полиции три раза в неделю и отвечать на судебные вызовы.

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Слушание по делу об экстрадиции назначено на 19 января.

Дело Константина Жеваго:

Константин Жеваго – народный депутат III-VIII созывов и бывший владелец банка "Финансы и Кредит". В 2015 году Нацбанк Украины признал это финансовое учреждение неплатежеспособным, лицензия банка была отозвана, начата процедура ликвидации. Через три года Фонд гарантирования вкладов заявил, что перед банкротством из банка Жеваго незаконно вывели почти 5 млрд гривень.

В сентябре 2019 года ГБР сообщило экс-нардепу о подозрении в организации растраты денег финучреждения. Сам Жеваго утверждал, что махинации без его ведома проводили тогдашние менеджеры банка, но на допросы в ГБР не являлся. 9 октября 2019 года сообщалось, что Жеваго объявлен в розыск. В ноябре 2019 года тогдашний директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго выехал из Украины находится в одной из стран Европы. СМИ сообщали, что речь идет о Швейцарии.

В июне 2020-го года суд разрешил арестовать бизнесмена. 15 июля 2021 года в ГБР сообщили, что Интерпол объявил Жеваго в международный розыск.

В августе 2022 года СМИ установили, что Жеваго в Монако. Его заметили на его собственной яхте "Z".

27 декабря 2022 года на элитном курорте в Куршевеле (Франция) экс-нардепа задержали. Сейчас готовятся документы для экстрадиции.

30 декабря 2022 года Жеваго вышел из совета директоров Ferrexpo.

4 января 2023 года Фонд гарантирования подал иск против Жеваго на 46 миллиардов гривень.

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