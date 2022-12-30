После информации из СМИ о задержании бизнесмена совет директоров Ferrexpo провел специальное заседание.

Украинский бизнесмен и бывший народный депутат Константин Жеваго, арестованный во Франции, покинул пост директора и вышел из совета директоров Ferrexpo.

Как говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже, после информации из СМИ о задержании бизнесмена и постановлении суда во Франции экстрадиционного ареста, совет директоров Ferrexpo провел специальне заседание.

"Компания сообщает, что господин Жеваго покидает совет директоров Ferrexpo plc… Правление принимает меры, чтобы официально задокументировать его отставку", - говорится в сообщении.

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Дело Константина Жеваго:

Константин Жеваго – народный депутат III-VIII созывов и бывший владелец банка "Финансы и Кредит". В 2015 году Нацбанк Украины признал это финансовое учреждение неплатежеспособным, лицензия банка была отозвана, начата процедура ликвидации. Через три года Фонд гарантирования вкладов заявил, что перед банкротством из банка Жеваго незаконно вывели почти 5 млрд гривен.

В сентябре 2019 года ГБР сообщило экс-нардепу о подозрении в организации растраты денег финучреждения. Сам Жеваго утверждал, что махинации без его ведома проводили тогдашние менеджеры банка, но на допросы в ГБР не являлся. 9 октября 2019 года сообщалось, что Жеваго объявлен в розыск. В ноябре 2019 года тогдашний директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго выехал из Украины находится в одной из стран Европы. СМИ сообщали, что речь идет о Швейцарии.

В июне 2020-го года суд разрешил арестовать бизнесмена. 15 июля 2021 года в ГБР сообщили, что Интерпол объявил Жеваго в международный розыск.

В августе 2022 года СМИ установили, что Жеваго в Монако. Его заметили на его собственной яхте "Z".

27 декабря 2022 года на элитном курорте в Куршевеле (Франция) экс-нардепа задержали. Сейчас готовятся документы для экстрадиции.

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