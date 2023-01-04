Исковое заявление касается возмещения убытков банку "Финансы и Кредит" и его кредиторам.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иск против бывшего народного депутата Украины, бывшего владельца банка "Финансы и Кредит", который был выведен с рынка, Константина Жеваго.

Как говорится в сообщении Фонда исковое заявление касается возмещения убытков банку и его кредиторам. Заявление подано в Хозяйственный суд Киева. Сумма иска составляет 46 млрд. грн.

Отмечается, что очередной шаг для защиты кредиторов банка стал возможным в том числе благодаря полученным документам и доказательствам, собранным во время подготовки и рассмотрения Высоким Судом Англии и Уэльса дела по иску фонда против владельца банка.

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В этом деле суд пришел к выводу, что он не имеет юрисдикции для рассмотрения дела из-за необходимости применения украинского законодательства, впрочем признал наличие достаточных оснований для всемирного ареста активов Жеваго и получил его письменное обязательство не уклоняться от участия в судебном процессе в Украине.

"Мы получили финальные выводы от лондонских юристов летом этого года и начали готовиться к процессу в Украине. У нас сильная доказательная база – более 7000 оригиналов и копий документов-писем, описаний схем и материалов кредитных дел общим объемом около 300 тысяч страниц", - отметил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Виктор Новиков.

В фонде отметили, что главной причиной неплатежеспособности банка и нехватки средств для полного расчета с его кредиторами стали значительные убытки от схемного вывода средств путем кредитования связанных с владельцами банка компаний. Эти компании не вернули полученные кредиты и в большинстве оказались неплатежеспособными.

"Фактически удалось установить, что в схемах вывода средств (причинение вреда), кроме банка были задействованы связанные компании-заемщики, имущественные поручители и нерезиденты-поставщики товаров, и все эти юридические лица, включая с банком, контролировались в конечном итоге Жеваго", - отметили в ФГВФЛ.

Отмечается, что из-за систематического кредитования связанных с Жеваго заемщиков и перечисления средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам по фиктивным контрактам из банка было выведено более 223,1 млн долл. и 18,4 млн евро. Выгодоприобретатель в этой схеме – непосредственно Жеваго. Общий размер причиненных банку убытков от кредитования связанных с его владельцем компаний составляет почти 46 млрд грн.

Дело Константина Жеваго:

Константин Жеваго – народный депутат III-VIII созывов и бывший владелец банка "Финансы и Кредит". В 2015 году Нацбанк Украины признал это финансовое учреждение неплатежеспособным, лицензия банка была отозвана, начата процедура ликвидации. Через три года Фонд гарантирования вкладов заявил, что перед банкротством из банка Жеваго незаконно вывели почти 5 млрд гривен.

В сентябре 2019 года ГБР сообщило экс-нардепу о подозрении в организации растраты денег финучреждения. Сам Жеваго утверждал, что махинации без его ведома проводили тогдашние менеджеры банка, но на допросы в ГБР не являлся. 9 октября 2019 года сообщалось, что Жеваго объявлен в розыск. В ноябре 2019 года тогдашний директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго выехал из Украины находится в одной из стран Европы. СМИ сообщали, что речь идет о Швейцарии.

В июне 2020-го года суд разрешил арестовать бизнесмена. 15 июля 2021 года в ГБР сообщили, что Интерпол объявил Жеваго в международный розыск.

В августе 2022 года СМИ установили, что Жеваго в Монако. Его заметили на его собственной яхте "Z".

27 декабря 2022 года на элитном курорте в Куршевеле (Франция) экс-нардепа задержали. Сейчас готовятся документы для экстрадиции.

30 декабря 2022 года Жеваго вышел из совета директоров Ferrexpo.

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