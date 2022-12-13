За ратификацию соглашения проголосовали 330 парламентариев.

Верховная Рада ратифицировала рамочное соглашение между Кабмином и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Как сообщил в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за принятие закона №0161 проголосовали 332 парламентария.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что плановый общий размер инвестиций в строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов и научно-исследовательского центра для их обслуживания и ремонта составит 95,5 млн долларов в течение десяти лет, начиная с 2022 года.

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Строительство завода Baykar в Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 3 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников и министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк подписали рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

В июне 2022 года посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что владелец турецкой компании Baykar создал украинскую компанию, которая уже приобрела земельный участок под строительство завода по производству беспилотников Bayraktar.

В конце октября западные СМИ писали, что компания Baykar планирует в течение двух лет завершить в Украине строительство своего нового завода.

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