Генеральный директор Халук Байрактар заявил, что фаза детального проектирования уже закончена.

Турецкая оборонная компания Baykar планирует в течение двух лет завершить строительство своего нового производственного завода в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Как известно, в рамках соглашения между Турцией и Украиной, подписанного еще до вторжения России 24 февраля, Baykar согласился построить свой второй производственный завод в Украине.

Видео дня

Генеральный директор Халук Байрактар заявил, что планы строительства продвигаются, несмотря на некоторые препятствия, которые возникли из-за войны в Украине. По его словам, фаза детального проектирования уже закончена.

"Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования закончена. И мы будем двигаться собственно к строительству... в течение двух лет мы хотели бы это закончить", - добавил Байрактар.

Завод Baykar в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, владелец компании уже приобрел земельный участок в Украине, разработал проект самого завода и готов реализовать его до конца. В ответ на такие новости в Кремле угрожают "демилитаризовать" завод.

Несмотря на угрозы, в компании уже рассказали, что бы хотели производить на заводе. В частности, речь идет о новом реактивном сверхзвуковом беспилотнике Bayraktar Kizilelma, Bayraktar ТВ2 и Bayraktar Akinci.

Стоит добавить, что Халук Байрак уже заявил, что не будет продавать свою продукцию стране-агрессору России.

"Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество продолжаются уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в этой ситуации передать им их", - подчеркнул гендиректор.

Вас также могут заинтересовать новости: