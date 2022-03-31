Мужчина погиб, когда пытался спасти людей от российских захватчиков под Черниговом.

30 марта под Черниговом от снаряда оккупантов погиб муж нардепки Ольги Стефанишиной.

Об этом она сообщила в Facebook.

Мужчина погиб, когда пытался спасти людей от российских захватчиков под Черниговом.

"Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми, не на связи. Мне очень больно. Сука война", - написала 38-летняя Стефанишина.

Ольга Стефанишина - общественная антикоррупционная активистка, эксперт в сфере защиты прав пациентов. Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва от партии "Голос". В сентябре 2019 года в новом парламенте она стала членом комитета по вопросам здоровья нации.

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