Руслан Стефанчук соообщил, что его просили сделать депутаты, рост которых более 1,90 м.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, с какими вопросами и просьбами к нему обращаются депутаты - от серьезных государственных до вопросов элементарного комфорта деятельности нардепов.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге Стефанчук отметил, что встречался и вел переговоры с представителями фракций и групп.

По его словам, в частности была такая встреча с фракцией "Батькивщина". Стефанчук рассказал, что представители фракции отмечали, что недостаточно лишь одного Часа вопросов к правительству, и было предложено организовывать встречи с членами правительства и в непленарные недели. Стефанчук сообщил, что предварительно об этом договорено и члены правительства поддерживают такую инициативу. Он отметил, что это могут быть и неофициальные встречи, то есть речь идет о вне сессионного зала.

Стефанчук не исключает, что первая такая встреча в стенах парламента может состояться "через пленарную неделю".

Он также сообщил, что имел встречи с группой "Довира", с фракцией "Слуга народа" и с частью фракции "Голос". Стефанчук подчеркнул, что он абсолютно открыт для общения. По его словам, речь идет о проблемах от масштабных и важных до элементарно бытовых, с которыми обращаются народные депутаты.

"Ну, в частности, ко мне обратились некоторые народные депутаты, рост которых более 1,90 м, и они говорят, что им непросто стоять за трибуной, когда микрофончик маленький и они очень наклоняются. Этот вопрос элементарный и мы его решим", - сказал Стефанчук.

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По его словам, этим примером он хочет показать "ту палитру вопросов, которые мы обсуждаем – от серьезных государственных вопросов, к вопросам элементарного комфорта деятельности народных депутатов Украины".

Стефанчук подчеркнул, что готов встречаться со всеми фракциями и группами парламента.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 284 народных депутатов поддержали решение об отставке Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. 8 октября председателем ВРУ был избран Руслан Стефанчук.

Автор: Надя Пришляк