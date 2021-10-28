При парламенте должна быть создана исследовательская служба, сообщил спикер.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук анонсировал комплексный пересмотр Регламента парламента.

Об этом говорится в сообщении на сайте ВР.

Отмечается, что Стефанчук провел онлайн-встречу с бывшим президентом Европейского парламента Пэтом Коксом.

Стороны обсудили программу и определили приоритеты восьмой встречи в рамках Диалогов Жана Моне в Европарламенте. В частности, речь шла о будущей модернизации Верховной Рады и Регламента, продолжении реализации парламентской реформы, а также дальнейшем эффективном сотрудничестве между украинским и европейским парламентами.

Среди важных шагов в вопросе модернизации структуры парламента Стефанчук назвал, прежде всего, создание при ВР исследовательской службы, которая должна, в частности, заниматься качественной подготовкой самых сложных и важнейших для государства законопроектов.

Читайте также"Нужно бороться со спамом": в "Слуге народа" анонсировали изменения в работе РадыКроме того, важным в дальнейшей работе станет закон о парламентской службе: обеспечение Аппарата ВР соответствующими правами и гарантиями, максимальная деполитизация органа; создание единого кодекса парламентской этики; модернизация Регламента.

"Настало время комплексно пересмотреть вопрос Регламента, который бы дал возможность обеспечить права оппозиции и коалиции и вместе - жизнедеятельности парламентского органа", – добавил председатель парламента.

В свою очередь, Кокс отметил, что модернизация Верховной Рады и Регламента является приоритетной, и европейские коллеги открыты к эффективному сотрудничеству.

Отмечается, что во встрече также приняли участие представители Европарламента, в частности ведущий член Европарламента по поддержке демократии Михаэль Галер, а также директор НДИ в Украине Иен Вудвард, представители Диалогов Жана Моне.

Напомним, 28 января народные депутаты одобрили законопроект об особенностях правового статуса парламентских государственных служащих. Речь идет о проекте закона "О парламентской службе" (№4530).

Целью принятия законопроекта является определение особенностей правового регулирования парламентской службы и правового статуса парламентских служащих для действенной и эффективной работы Аппарата по обеспечению деятельности Верховной Рады, ее органов.

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Автор: Таня Поляковская