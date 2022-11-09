Были рассмотрены пути минимизации рисков для прохождения зимнего периода, вызванные российской агрессией.

В среду, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как отметили в Офисе президента, члены Ставки заслушали доклады Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и командующих войск оперативных направлений о ситуации на передовой. Они скоординировали действия сил обороны для отражению агрессии РФ и освобождения территорий от оккупантов.

Кроме этого, члены Ставки:

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заслушали информацию об укреплении и защите государственной границы Украины;

рассмотрели состояние обеспечения подразделений вооружением и боеприпасами, а также подготовку войска к зимнему периоду;

проанализировали ход восстановления объектов энергетики, пострадавших от российских атак;

проанализировали мероприятия по противовоздушной защите кричной инфраструктуры Украины.

"Также были рассмотрены вопросы прохождения зимнего периода и пути минимизации рисков, вызванных российской агрессией", – говорится в сообщении.

В заседании приняли участие руководитель ОПУ Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский и командующие войск оперативных направлений, главы МВД, МИД и Мининфраструктуры Денис Монастырский, Дмитрий Кулеба, Александр Кубраков.

Восстановление объектов энергетики

Как писал УНИАН, к началу ноября Россия серьезно повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

В связи с этим в Украине внедрены плановые отключения электроэнергии. 9 ноября графики почасовых плановых отключений действуют по всей стране.

7 октября в "Укрэнерго" сообщили, что ощутимые облегчения с электроснабжением в Киевской области и в северном регионе возможны уже через неделю, но в случае отсутствия новых вражеских обстрелов энергосистемы.

США обсуждают с союзниками и партнерами возможности обеспечения Украины спецтехникой в условиях продолжения нанесения Россией ударов по критической инфраструктуре.

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