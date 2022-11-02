На заседании обсудили ход восстановления объектов критической инфраструктуры, в частности энергетики, которые накануне подверглись разрушениям вследствие воздушных атак государства-террориста.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Главнокомандующий Вооруженных сил Украины и командующие войск оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте. Представители разведки проинформировали об оборонительных и наступательных способностях противника. Были согласованы следующие шаги по восстановлению территориальной целостности Украины. На заседании обсудили ход восстановления объектов критической инфраструктуры, в частности, энергетики, которые накануне подверглись разрушениям вследствие воздушных атак государства-террориста. Была отмечена работа сил противовоздушной обороны Украины, которые ночью остановили очередную атаку вражеских дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что президент подчеркнул необходимость ускорения работы с целью формирования эффективной системы ПВО Украины.

Кроме того, как сообщили в ОП, участники заседания также рассмотрели вопрос обеспечения подразделений боекомплектом и ход подготовки войск к зимнему периоду.

Напомним, сегодня ночью украинская противовоздушная оборона уничтожила 12 из 13-ти вражеских дронов-камикадзе.

Удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины

10 октября Россия начала интенсивные атаки на объекты украинской энергетической инфраструктуры с применением ракет и дронов-камикадзе.

22 октября оккупанты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины.

По информации генерального прокурора Андрея Костина, с начала полномасштабного вторжения вооруженными силами России было совершено 85 атак на объекты электроэнергетики Украины, из них 51 - в октябре. Серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

После этого 31 октября оккупанты снова нанесли ощутимый удар по энергоинфраструктуре Украины.

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