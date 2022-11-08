Аварийные ограничения электропотребления пока не предусматриваются.

В "Укрэнерго" назвали области, где 9 ноября ожидается максимум стабилизационных ограничений в потреблении электроэнергии.

Диспетчерский центр прогнозирует их в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях, сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 9 ноября, по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений", - говорится в сообщении.

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В то же время аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.

"Следите за сообщениями своих операторов систем распределения", - отметили в "Укрэнерго".

Сообщается, что ограничения потребителей позволяют уменьшить нагрузку на сети, обеспечить балансировки энергосистемы и избежать дополнительных аварий.

"Помогите энергетикам держать баланс в энергосистеме, поврежденной вражескими обстрелами: экономно потребляйте электроэнергию и не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00", - призвали в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня в ДТЭК "Киевские электросети" сообщили, что в Киеве 9 ноября с 06:00 будут продолжаться стабилизационные отключения.

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил, что в Украине ситуация с отключениями света в течение осенне-зимнего периода будет сложной.

По его словам, в некоторых регионах аварийных и плановых отключений может быть больше.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не исключает вероятность того, что столица может остаться без тепла, воды и связи.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что власть рассматривает все возможные сценарии блэкаута.

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