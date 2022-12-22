США готовы оказывать Украине поддержку для полной победы, территориальных компромиссов не будет, говорят в ОП.

Поездка президента Владимира Зеленского в США показала, что Вашингтон окончательно утвердился в необходимости поддерживать Украину вплоть до поражения России. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, "США окончательно зафиксировали базу" по четырем направлениям:

Россия должна проиграть. Компромиссов "территории в обмен на псевдо/мир" не будет. Украина получит всю необходимую военную помощь. Максимально. Истерика России "поговорите с нами" никого не интересует.

Переговоры с Россией ради мира

Россия регулярно декларирует готовность сесть за стол переговоров с Украиной для достижения мира. Однако украинские власти считают, что это не более чем "дымовая завеса", поскольку РФ не намерена серьезно обсуждать мир.

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По мнению советника главы МВД Украины Вадима Денисенко, нужно несколько месяцев тяжелых боев, прежде чем РФ действительно будет готова к мирным переговорам.

Между тем, возможность прекращения войны путем мирных переговоров рассматривали во время встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне 21 декабря. В Белом доме видят три модели такого урегулирования, однако две из них предусматривают потерю Украиной своих территорий.

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