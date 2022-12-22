Две модели предполагают потерю Украиной своих территорий.

Администрация президента США рассматривает три возможные модели окончания войны в Украине путем переговоров. Две из них предполагают потерю Украиной части своих территорий. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что центральной темой встречи президентов Зеленского и Байдена в среду были поставки оружия Украине для дальнейшего освобождения её территорий. Однако два лидера также обсудили видение возможного мирного урегулирования конфликта.

"Со своей стороны, администрация (Байдена – ред.) стремилась обсудить взгляды [Зеленского] на дипломатию. Где он и что ему нужно, чтобы Киев был в максимально сильной позиции, чтобы мы могли ускорить появление стола переговоров", — заявил изданию высокопоставленный чиновник из Белого дома.

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Чиновник подтвердил, что США не намерены навязывать Украине свое видение мирного урегулирования с РФ. Однако это "не означает, что Вашингтон и Киев идут в ногу" в этом вопросе.

"Есть три разные модели того, как могло бы выглядеть прекращение войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации (Байдена – ред.)", – пишет издание.

Первая модель предполагает уход России со всей территории Украины, как настаивает официальный Киев. Вторая модель – возвращение "к линиям 2014 года". Третья модель – уход РФ со всех территорий, кроме Крыма.

"Последние два варианта Зеленский дал понять, что не поддержит, отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты отступят со всей оккупированной территории", – рассказал журналистам чиновник Белого дома.

На личной встрече Байден поинтересовался мнением Зеленского о том, как должно выглядеть мирное урегулирование. Однако в Белом доме признают, что сейчас это "своего рода академическая дискуссия", поскольку Россия не показывает заинтересованности в переговорах.

Визит Зеленского в США

В среду, 21 декабря, Владимир Зеленский совершил свой первый зарубежный визит с начала полномасштабного вторжения РФ. В ходе поездки в Вашингтон украинский президент провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом и выступил перед депутатами Конгресса.

К визиту украинского гостя Белый дом приурочил объявление нового пакета военной помощи Украине. В него среди прочего вошли зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Поездка Зеленского в США вызвала недовольство в Кремле. Там считают, что Киев и Вашингтон не хотят "прислушаться к озабоченностям России".

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